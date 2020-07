Si apre una voragine davanti al liceo Cassarà, chiusa via Don Orione

Cede il manto stradale in via Don Orione. Una buca di circa un metro di diametro e profonda almeno tre si è aperta intorno alle 14 nel tratto di strada che collega via dei Cantieri e via Ammiraglio Rizzo, all’altezza del liceo linguistico Ninni Cassarà. Ad allertare i vigili del fuoco un motociclista che, accorgendosi del cedimento, ha bloccato il traffico "segnalando" la buca con due scatole ed evitando che qualcuno potesse finire dentro la voragine.

La polizia municipale è arrivata in via Don Orione bloccando la circolazione in attesa, dopo oltre due ore, dell'intervento della Protezione civile e degli operai comunali. Con ogni probabilità l'imprevisto è dovuto all'alluvione di mercoledì scorso che ha allagato viale Regione Siciliana. Adesso toccherà ai tecnici effettuare un sopralluogo così da verificare le condizioni della strada e valutare l'ipotesi di una riapertura al traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non lontano da via Don Orione, pochi giorni fa, un uomo in carrozzina è finito dentro una buca che si è aperta in un marciapiede via Montalbo. Si tratta di un 76enne che, aiutato dai passanti a rimettersi in piedi, è andato al pronto soccorso per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Nella caduta il pensionato ha riportato escoriazioni e contusioni considerate guaribili in pochi giorni.

Gallery