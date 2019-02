Si apre una grossa buca sull'asfalto, traffico in tilt in piazza Indipendenza

Traffico in tilt stamattina in piazza Indipendenza a causa di una grossa buca che si è aperta sull'asfalto proprio nel centro della carreggiata. La "mini voragine" si trova nel tratto di strada che porta verso corso Re Ruggero. Un'auto intorno alle 8,30 c'è finita dentro con una ruota. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno circoscritto l'area, in attesa che gli operai della Rap intervengano per coprire la buca. Il restringimento della carreggiata ha provocato gravi disagi alla circolazione.

