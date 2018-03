Si apre buca nell’asfalto in corso Calatafimi, area transennata e disagi al traffico

Si apre una grossa buca nell'asfalto davanti alla caserma Scianna. Due pattuglie della polizia municipale sono intervenute ieri sera, intorno alle 21, in corso Calatafimi per transennare l’area, prevenire incidenti e gestire il traffico. Sul posto anche i tecnici della Protezione civile: "Si è creata una fossa abbastanza grande - spiega il responsabile Franco Mereu - per cui l'intervento dovrebbe competere ad Amap. Al 99% dipende da un danno alla fognatura o a un tubo dell’acqua. Salvo sorprese il dovrebbe risolversi in tempi brevi".

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni automobilisti e gli stessi carabinieri che uscivano dalla caserma. La polizia municipale ha immediatamente lanciato un tweet tramite il proprio canale ufficiale per invitare i palermitani alla massima prudenza. Toccherà agli ingegneri dell’Amap - la società che gestisce l’acqua in città - chiarire l’origine del problema, risolverlo, chiudere la buca e permettere la riapertura della corsia in direzione Monreale. "E' stato programmato lo scavo - spiegano dall'Amap - ma non è possibile stabilire i tempi fino a quando non avremo chiara la situazione".

