Cronaca Tribunali-Castellammare / Via Vittorio Emanuele, 27

Cede l'asfalto in corso Vittorio Emanuele, grossa buca davanti al Nautico

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per transennare e mettere in sicurezza l'area. Chiesto l'intervento dei tecnici comunali per chiarire le ragioni del cedimento vicino Porta Felice e riparare il danno