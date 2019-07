Vittima di errore giudiziario, Contrada chiede 3 milioni

Tre milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta risarcitoria per l’errore giudiziario subito dall’ex 007 Bruno Contrada. L’istanza è stata depositata questa mattina presso la Corte d’Appello di Palermo dal legale di Contrada, l’avvocato Stefano Giordano.

L’istanza nasce a segito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 2017 con cui, in ottemperanza di quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2015, è stata dichiarata ineseguibile e improduttiva di effetti la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo aveva in precedenza condannato Contrada a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Con l’istanza in questione “è stata richiesta un’equa riparazione per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di euro, tenuto conto dell’indennizzo dovuto per la detenzione subita e del danno biologico, morale ed esistenziale patito da Contrada e dai suoi familiari più stretti per effetto di una vicenda processuale durata 25 anni”.