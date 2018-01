Brancaccio, strada sarà intitolata al "signore della caponata": ecco via Contorno

Il primo tratto di via Ferdinando Gangitano sarà intitolato al cavaliere Antonino Contorno, fondatore dell'omonima industria di conserve alimentari. Il primo cittadino Leoluca Orlando ha firmato la determinazione sindacale per la variazione di denominazione della strada (che si trova nel quartiere di Brancaccio), dove ha sede proprio lo storico stabilimento dei fratelli Contorno.

Si attende adesso il via libera del prefetto, che per legge ha competenza in materia. Nel 2016 la prefettura si era opposta alla variazione; mentre la Sovrintendenza dei Beni culturali aveva detto sì, a condizione che venisse mantenuta l'attuale denominazione. Nel frattempo, a seguito dei lavori alla linea ferroviaria Palermo-Trapani e la realizzazione della nuova viabilità, la via Gangitano è stata divisa in tre parti distinte.

E così, ritenendo che "la figura di Ferdinando Gangitano, medico e scienziato, debba continuare ad essere ricordata nella toponomastica cittadina", l'amministrazione comunale ha deciso di variare solo il primo tratto della strada: quello compreso tra via Brancaccio e via San Giovanni Di Dio, che sarà intitolato al "signore della caponata".

Il Comune dunque ci riprova a rendere omaggio al cavaliere Antonino Contorno (1877 - 1963), corazziere di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, protagonista di un "pezzo" importante della storia industriale di Palermo. Di generazione in generazione, la fabbrica di conserve è riuscita a ritagliarsi un posto nel gotha dell'industria alimentare, diventando un vero e proprio "ambasciatore" del gusto siciliano più autentico. L'azienda - famosa per caponata, salse e condimenti - nel 2016 ha tagliato il traguardo dei cento anni di attività. Via Contorno sarà l'ulteriore pagina di una storia dal sapore... palermitano.

