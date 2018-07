Ancora vandali in azione a Brancaccio, Centro Padre Nostro: "Serve vigilanza continua"

Ancora una volta vandali in azione a Brancaccio. Ignoti hanno rotto uno dei lampioni di piazzale Anita Garibaldi. A denunciare l'episodio è Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro. "I soliti ignoti - dice - hanno rotto lo stesso lampioncino, che era già stato sostituito" nei giorni scorsi.

Secondo Artale "a questo punto l'attuale presidio, attivo dalle 8 alle 20 non risulta sufficiente a evitare tali incursioni, per cui è necessario un intervento da parte delle istituzioni, installando nel piazzale una garitta per le forze dell'ordine, al fine di garantire un servizio di sorveglianza 24 ore su 24".

Nelle settimane scorse lo stesso Artale è stato minacciato da un parente del boss Antonino Lauricella, "infastidito" dall'azione di recupero di un vasto terreno, destinato a diventare parcheggio e area accoglienza in vista della visita del Papa il prossimo 15 settembre, avviata dai volontari del Centro. Nella notte tra il 22 e il 23 luglio poi, i lampioni che illuminano la statua di Padre Puglisi sono stati rotti e i dissuasori che impediscono alle auto di posteggiare sul marciapiede sonno stati spostati.