Brancaccio, controlli tra le bancarelle del pesce: sequestrati 126 chili di prodotti

Oltre 126 chili di pesce sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale, coadiuvati dalla capitaneria di porto. I controlli sono stati effettuati su tre ambulanti nel quartiere Brancaccio. Sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro per la violazione delle norme che regolano la corretta informazione ai consumatori. I prodotti ittici, secondo quanto riferito dall'Arma, "erano privi di etichettatura e tracciabilità" e, dopo le verifiche da parte dell'Asp, sono stati devoluti in beneficenza alla Missione San Francesco di via Cappuccini.





