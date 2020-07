Brancaccio, raid vandalico nella sede dell’Irsap: "La Regione se ne disinteressa"

“Ancora una volta gli edifici della Regione e dell’Irsap di Brancaccio a Palermo sono stati presi di mira dai vandali. La causa è da addebitarsi anche al totale disinteresse del governo Regionale che ha ovviamente provocato l’abbandono dei locali. L’assessore Turano trovi una soluzione per evitare ulteriore danni e soprattutto per ridare funzionalità ad un ente strategico per l’economia dell’Isola, oggi trasformato tristemente in un carrozzone di dipendenti, svuotato però di qualsiasi operatività”.

Lo ha detto è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri, componente della Commissione Bilancio all’Ars a proposito dell’atto vandalico compiuto da ignoti nella notte nei locali dell’Irsap di Brancaccio.