Brancaccio, assalto nell'agenzia di assicurazioni: 28enne picchiato e rapinato

Picchiato e rapinato. Momenti da incubo per un giovane di 28 anni, aggredito da tre persone nei locali di un'agenzia di assicurazioni, in via Brancaccio. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19. Il ragazzo era in attesa del suo turno, insieme ad altri clienti. Improvvisamente sono piombate tre persone che hanno sfondato la porta a calci, riuscendo così a fare irruzione nell'agenzia. La banda si è fiondata sul ventottenne.

Una rapina a mano armata, perché uno dei tre malviventi aveva un coltello. La vittima è stata picchiata e costretta a consegnare la sua pochette con all'interno documenti, carte di credito e 35 euro in contanti. Poi la fuga in sella a uno scooter, verso Brancaccio. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che i tre non siano invece riusciti a rubare nulla dall'agenzia.