Minacce contro il Centro Padre Nostro, Cgil: "Si alzi livello di guardia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cgil Palermo esprime solidarietà al presidente del centro Padre Nostro, Maurizio Artale, per le minacce subite nei giorni scorsi. “Siamo vicini al presidente e alle volontarie e ai volontari che da anni cercano di portare avanti, in mezzo a tante difficoltà, i progetti di don Pino Puglisi – dichiara la segreteria della Cgil Palermo – L'opera di contrasto della povertà e di difesa dei diritti delle persone, che ha reso il centro punto di riferimento per la gente, è indispensabile per rendere più vivibile e fruibile il quartiere da parte dei tanti cittadini che lo abitano”.

“Chiediamo a tutte le autorità – si legge in una nota - di alzare il livello di guardia sul quartiere in vista dei lavori da realizzare per l'arrivo a settembre del Papa. Brancaccio ha bisogno di una forte azione collettiva per proseguire l'importante opera di inclusione sociale, di lotta contro le illegalità, di crescita culturale e civile avviata dal Centro Padre Nostro e dalle altre associazioni operanti nel quartiere. Lo sviluppo di una comunità, attraverso il lavoro e la diffusione di servizi per i cittadini, terreno in cui è impegnata a Brancaccio anche la Cgil con un suo presidio da anni aperto al pubblico, è il migliore argine contro la prepotenza della mafia”.