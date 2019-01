Minaccia madre disabile e fratello, poi distrugge casa: arrestato pregiudicato a Brancaccio

In manette un uomo di 42 anni. Avrebbe chiesto del denaro alla donna e, non ricevendo quanto desiderato, avrebbe iniziato a inveire contro di lei. Bersaglio della sua ira anche il fratello, intervenuto per difendere l'anziana. Alla vista della polizia, ha anche aggredito uno degli agenti