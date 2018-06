Brancaccio, un campo di calcio in ricordo don Pino Puglisi

Si sono aperte ufficialmente le manifestazioni per il venticinquesimo anniversario dell’uccisione di don Pino Puglisi, che culmineranno il 15 settembre con la visita in città di Papa Francesco. Stamani l'inaugurazione di un campo di calcio e pallavolo in vicolo Salvatore Cappello.

"Si tratta di un evento importante nel percorso di miglioramento della qualità della vita del territorio, con particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi, che hanno grande bisogno di luoghi di aggregazione e socializzazione", spiega il presidente del centro Padre Nostro, Maurizio Artale.

Presenti al taglio del nastro, il capogruppo del Mov139 Sandro Terrani in rappresentanza del sindaco, l’assessore regionale Roberto Lagalla, il comandante dei vigili Gabriele Marchese, il fratello di don Puglisi e i rappresentanti di carabinieri e polizia.