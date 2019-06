Brancaccio, sorpreso a rubare rame lungo la linea ferroviaria: arrestato

La polizia ha arrestato per furto aggravato un palermitano, G.T. di 39 anni, residente nel quartiere di Borgo Vecchio. Gli agenti hanno sorpreso l'uomo all'interno dello scalo ferroviario "Maredolce", a Brancaccio, mentre rubava dei cavi in rame lungo la linea ferrata. Di fronte all'evidenza dei fatti, il 39enne ha subito confessato il furto alla polizia.

Gli agenti del commissariato Brancaccio erano stati allertati da una segnalazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato anche il mezzo di locomozione 39enne: una bicicletta con una cassetta in plastica già colma di cavi conduttori elettrici in rame. Sul posto sono intervenuti successivamente tecnici di Rfi che hanno confermato la provenienza dell'oro rosso dall’impianto ferroviario. All’uomo, tratto in arresto, è stata anche sequestrata una tenaglia utilizzata per tranciare i cavi.