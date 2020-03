Brancaccio, rubano in un'officina di via Pecoraino: tre giovani arrestati dalla polizia

Sorpresi dalla polizia a rubare in un’officina di via Filippo Pecoraino, a Brancaccio. Con l'accusa di furto sono stati arrestati Giuseppe Lucchese (20 anni), Gaspare Compagnone (21 anni) ed Emanuele Donesi (18 anni), tutti palermitani residenti nella zona di corso dei Mille.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Brancaccio li hanno bloccati qualche giorno fa mentre tentavano di nascondersi sotto un rimorchio. A segnalare la presenza dei tre dentro l'officina è stato un residente. I giovani avevano forzato due porte di ingresso dei locali attraverso l’utilizzo di una fascia a cricchetto, rinvenuta sul luogo e posta sotto sequestro. Una motoape, parcheggiata all’interno dell’officina, è stata invece trovata con la portiera aperta e l’abitacolo rovistato.

Da ulteriori accertament, è risultato inoltre che Giuseppe Lucchese, già noto per precedenti penali, era in atto anche sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I malviventi sono stati tratti in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso e, al contempo, denunciati all’autorità giudiziaria per inosservanza delle disposizioni anti Coronavirus.