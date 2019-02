Manifestazione ciclistica a Brancaccio, mini rivoluzione del traffico

Domenica la zona industriale di Brancaccio sarà teatro di una manifestazione ciclistica e la polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla normale viabilità.

Cosa cambia.

Chiusura al transito veicolare e pedonale dalle 8.30 alle 13 e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dalle 6 alle 13 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva in via Salvatore Corleone, tra l’intersezione (inclusa) con via Vittorio Zaban e l’intersezione (inclusa) con via Utveggio; via Utveggio, tra l'incrocio con via Salvatore Corleone e quello con via Vittorio Ducrot; via Ducrot, tra l’intersezione (inclusa) con via Utveggio e l’intersezione (inclusa) con via Giovan Francesco Langer; via Zaban tra via Langer e l’intersezione con via Salvatore Corleone.

Marciapiedi off limits in tutte le strade interessate dai divieti. Tutti i varchi di accesso che immettono direttamente all’area chiusa al transito veicolare saranno presidiati.