Brancaccio, nasconde crack e hashish negli slip: arrestato

Un arresto e dosi di hashish e crack sotto sequestro. E' il risultato di un'operazione condotta ieri dalla polizia a Brancaccio. Le manette sono scattate ai polsi di Antonino Lauricella, 21 anni.

Il giovane è stato notato mentre si trovava in un tratto di strada buio, era fermo in sella a uno scooter senza apparente motivo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 300 euro, 9 dosi di hashish per un peso di 8,7 grammi e 8 dosi di crack per un peso di 1,2 grammi. La droga era nascosta negli slip. Ulteriori indagini sono in corso per stabilire la provenienza della sostanza stupefacente.