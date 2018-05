Boxe, incontro sospeso: Bentivegna perde ai punti, "rivolta" al PalaOreto

Quando alla settima ripresa l'arbitro ha sospeso il match tra Giancarlo Bentivegna e Max Ballisai, per una ferita allo zigomo rimediata dal palermitano, e subito dopo i giudici hanno assegnato la vittoria i punti al pugile torinese, al PalaOreto è scoppiata la "rivolta". Con la caccia all'arbitro ed ai giudici, costretti alla fuga, e scene da saloon western: c'è chi è salito sul ring urlando slogan e minacce e chi ha lanciato persino un petardo.

E' finito così l'incontro di boxe valido per il titolo italiano dei pesi superleggeri. Con la rabbia che ha preso il posto della delusione ed una gazzarra in diretta tv nazionale su Sportitalia (interrotta durante la rissa). C'è voluto l'intervento della polizia, con un paio di volanti sul posto, per riportare calma e ordine al PalaOreto in quella che doveva essere una notte di grande boxe e invece si è trasformata in tutt'altro. Nella "cartolina" del dopo-match anche le lacrime dei bambini e l'appello - non accolto - di molti spettatori a far prevalere la ragione.

Alla fine però nessuna denuncia, riferiscono dalla questura, malgrado una tentata aggressione arbitro. Che però non è stato colpito. La cronaca ha così preso il sopravvento sul match sportivo, che ha visto Bentivegna forse partire un po' contratto ma che alla fine ha dato il massimo. Il boxeur della palestra popolare, che ha dovuto dapprima contenere la verve di Ballisai, ha registrato una fase di crescita nella centrale del match (molto equilibrato). Alla settima ripresa l'epilogo: la ferita allo zigomo, l'arbitro sospende la gara, il verdetto favorevole a Ballisai (votazione dei giudici 66-66, 65-67, 65-67) e una sconfitta ai punti per Bentivegna resa più amara dalla "rivolta" scoppiata al PalaOreto.

