Più di 100 box abusivi in via Assoro: scattano i sigilli dopo il blitz dei carabinieri

Operazione dei carabinieri in via Assoro, a Borgo Nuovo. I militari della compagnia di San Lorenzo - insieme ai vigili - hanno sequestrato 105 box che si trovavano in un'area di circa 4.000 metri quadrati adibita ad autorimessa. Al termine dell’ispezione - spiegano dal comando provinciale - è stata accertata la totale assenza di autorizzazioni per l’apertura e conduzione dell’attività che era gestita da un palermitano".

L’intera area è stata sequestrata e sono stati apposti i sigilli a diverse attività abusive realizzate nei vari garage e gestite da persone diverse. Ovvero: una carrozzeria, due autofficine, due officine di serramenti ed infissi, una falegnameria, un laboratorio di fabbro. Elevate sanzioni amministrative per 37 mila euro circa. Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti per verificare se ci sono altre opere edilizie realizzate senza le autorizzazioni.