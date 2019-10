Bosco Ficuzza, cercano castagne e si perdono: salvati

Avventura a lieto fine per un gruppo di ragazzi, persi nel bosco della Ficuzza e tratti in salvo dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. I giovani escursionisti si erano addentrati in una zona impervia vagando tra i sentieri alla ricerca di castagne.

A causa della fitta vegetazione, però, non sono riusciti più a trovare la via del ritorno e hanno lanciato l'allarme. Il personale Saf, dopo aver raggiunto il gruppo grazie alle tecniche di geolocalizzazione, li ha recuperati facendo una cordata lungo il sentiero scosceso e li ha messi in salvo. Per loro solo tanta paura.