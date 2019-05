Borseggia un ragazzo sul bus e nasconde il portafogli negli slip: arrestato

Sale su un autobus della linea 109 in piazza Indipendenza, sfila il portafogli dalla tasca di un ragazzo e poi scende alla stessa fermata della vittima. A pochi passi c'erano però alcuni agenti della polizia municipale che, conoscendo il suo "curriculum", avevano deciso di seguirlo. Intuizione felice: lo bloccano, trovano la refurtiva e lo arrestano. M.C., 41 anni, deve rispondere di furto con destrezza.

La pattuglia del nucleo vigilanza trasporto pubblico era in servizio per un'operazione contro i posteggiatori abusivi. Vedendo il 41enne lo hanno seguito da lontano e bloccato in via Brasa, all'altezza di corso Tukory. L'uomo aveva nascosto il portafogli della vittima nella biancheria intima. Su disposizione del pubblico ministero il 41enne è ai domiciliari nell'attesa della direttissima.