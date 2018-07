Borse di studio: 8,4 milioni di euro di benefici economici per gli studenti universitari

''Lo stanziamento di oltre 8 milioni di euro per le borse di studio destinate agli studenti siciliani è certamente un risultato importante, esito di una politica di governo orientata alla valorizzazione delle competenze, ai giovani e al loro futuro". A parlare è l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, in merito all'azione Ersu Palermo che prevede in questi giorni l'erogazione di 8,4 milioni di euro di benefici economici agli studenti universitari, quale seconda rata dei benefici messi a concorso per l'anno accademico 2017/18.

"Per gli studenti - dice Lagalla - stiamo continuando a lavorare, con l'obiettivo di garantire maggiori servizi, qualità dell'offerta formativa e pari opportunità nell'accesso agli studi. A breve sarà infatti discusso in aula il disegno di legge sul diritto allo studio, che risponde esattamente a questa necessità e darà finalmente alla Sicilia una regolamentazione organica per tutto il percorso formativo, dalla scuola dell'infanzia fino all'Università''.

"Grazie all'impegno di questi mesi dell'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, nei confronti del Miur per consentire l'erogazione dei fondi ministeriali - sottolinea il commissario straordinario dell'Ersu Palermo, Giuseppe Amodei - stiamo pagando la seconda rata del beneficio a numero 4.005 studenti iscritti al secondo anno di corso e successivi, nonché a tutti gli studenti iscritti al primo anno di corso che - avendo già percepito la prima rata della borsa di studio - hanno anche già conseguito i crediti formativi previsti dal bando di concorso per l'erogazione della seconda rata della borsa".