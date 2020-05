Borse di studio e sussidi straordinari per gli studenti universitari, grazie all'azione degli Ersu regionali d'intesa con la Regione siciliana. "Il governo Musumeci nei giorni della protesta studentesca, durante la quale erano stati richiesti maggiori servizi abitativi e copertura totale delle borse di studio - dice l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla -, aveva preso un impegno che oggi viene mantenuto, anche in coerenza con le previsioni della legge sul diritto allo studio e a dispetto di quanti, per protagonismo o rancore politico-istituzionale, avevano soffiato sul fuoco dello scetticismo e della superficialità di giudizio".

L'Ersu di Palermo, infatti, procederà allo scorrimento della graduatoria assegnando ulteriori borse di studio a 1.056 studenti che si sommano 4.971 già fruitori di borsa. Ai restanti 4.279 idonei verrà erogato un assegno straordinario di 400 euro, destinando quindi risorse a tutti gli universitari utilmente collocati nelle graduatorie annuali. Si tratta del raggiungimento di un obiettivo di particolare rilevanza a fronte di un crescente aumento dei richiedenti, rispetto agli anni precedenti, e all'invariato contributo statale. Inoltre, per dare risposta al maggior numero di studenti che, a causa dell'emergenza Covid-19, si sono trovati in situazioni di particolare difficoltà, l'Ersu di Palermo pubblicherà domani il 'Bando di sussidi straordinari', destinati a quanti non possedevano i relativi requisiti all'inizio del corrente anno accademico.

"L'iniziativa adottata dall'Ersu di Palermo, resa possibile anche dalla accelerazione impressa dal nuovo Consiglio di amministrazione all'approvazione dei precedenti bilanci e al conseguente reperimento di ulteriori risorse - dice ancora l'assessore Lagalla -, va nella direzione fortemente auspicata dal governo regionale e ribadita nei contenuti della legge di stabilità appena approvata". Per l'esponente del Governo Musumeci, "si è riusciti ad assicurare un primo e significativo intervento a favore di tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie dell'Ersu, nella imminente prospettiva di completare l'intera erogazione appena le ulteriori risorse, appostate dalla legge di bilancio, saranno rese disponibili". Inoltre, l'Ersu di Catania ha comunicato l'erogazione di borse di studio per la totalità degli universitari aventi diritto, l'Ersu di Enna riuscirà a coprire oltre il 90 per cento degli aventi diritto e anche l'Ersu di Messina, per il quale le procedure sono ancora in corso, riuscirà a soddisfare gran parte degli studenti richiedenti.