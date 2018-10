Borgo Vecchio, nasconde hashish nella confezione delle medicine: arrestato

Pensava di sfuggire ai controlli nascondendo l'hashish che aveva con sè in una confezione di medicinali, ma il trucco non ha funzionato. Un trentenne palermitano, S.G., è stato arrestato dai carabinieri nella zona del Borgo Vecchio.

Fermato per una perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 stecche di hashish, pronte per la vendita e 135 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

I carabinieri, con l’aiuto del pastore tedesco Derby, hanno perquisito anche la casa dell'uomo. Qui hanno trovato tre coltelli sporchi di droga, un bilancino di precisione e altri frammenti di hashish. Giudicato per direttissima per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.