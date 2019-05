Calcetto, judo e cheerleading animano Borgo Nuovo per SportNextStop

Si è tenuta a Borgo Nuovo, tra Parco Tindari e piazza San Paolo, la seconda edizione di “Sonoborgonuovo” SportNextStop una festa dedicata allo sport per tutti, organizzato dall’associazione ComPA con il patrocinio del Comune e della V circoscrizione. Nel corso della manifestazione giovani e giovanissimi atleti di diverse discipline si sono alternati con dimostrazioni di scherma, judo, lotta, cheerleading, kalicalasag, taekwondo, mountain bike e una tappa del torneo di calcetto a cinque Mediterraneo Antirazzista, organizzato secondo lo spirito del calcio popolare e dell’integrazione, senza arbitro e con solo un responsabile di campo".

Un momento di aggregazione che ha coinvolto residenti, studenti e i ragazzi ospitati dal centro accoglienza di Borgo Nuovo in un moment

di partecipazione, nel segno dello sport e della condivisione dei beni comuni, con l’obiettivo di sollecitare la nascita di Parco Tindari e il rilancio di Borgo Nuovo come quartiere dello sport e della sostenibilità. All’evento hanno presenziato il vicesindaco Fabio Giambrone, il presidente della V circoscrizione Fabio Teresi, il presidente della terza commissione consiliare Paolo Caracausi e i suoi componenti

Concetta Amella e Massimo Giaconia che hanno effettuato un sopralluogo a Parco Tindari per valutare i possibili interventi realizzabili in

vista della partecipazione al bando del Fai dedicato ai luoghi del cuore che, come Parco Tindari, hanno superato le 2000 firme nella

campagna tenutesi l'anno scorso.

Alla manifestazione era inoltre presente l’unità mobile di strada del dipartimento Salute mentale, dipendenze patologiche e Npia dell’Asp, nata per svolgere di prevenzione e sensibilizzazione contro ldroghe e alcol. Non solo attività sportive dunque, ma un modello virtuoso di vivibilità sostenibile.

"Questo evento speriamo costituisca una nuova tappa importante - sottolinea Calogero Picone dell'associazione ComPA - che porti verso la nascita del Parco, non soltanto con la partecipazione al bando del Fai ma, soprattutto con la definizione di un programma di attività che,

con il coinvolgimento di scuole e associazioni, permetta di andare oltre la valorizzazione del sito, promuovendo, un maggior senso di

appartenenza territoriale e di partecipazione cittadina, indispensabili per il concreto recupero dei beni comuni".

L'invito è stato raccolto dal vicesindaco Fabio Giambrone che ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione per il Parco "ma più in generale per attivare anche a Borgo Nuovo interventi di riqualificazione e decoro a trecentosessanta gradi a partire dagli interventi già programmati nell'ambito degli interventi di pulizia e manutenzione programmati in tutti i quartieri".