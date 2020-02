Borgo Nuovo, terminati lavori disostruzione tratto fognario in largo delle Petralie

Sono stati completati i lavori per la disostruzione di un tratto fognario in largo delle Petralie, a Borgo Nuovo, dove una occlusione aveva determinato uno sversamento di liquami. Lo rende noto il Comune attraverso una nota. "I lavori - si legge - sono stati eseguiti dal personale del Coime con l’utilizzo di mezzo autospurgo dell'Amap. In particolare è stato disostruito un intero tratto fognante della rete principale, pervenendo, così, alla risoluzione dell'ostruzione che riguardava i due allacci interessati dalle perdite di liquami in strada".