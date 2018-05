Ladri d'auto in azione durante la messa, Teresi: "A Borgo Nuovo è allarme sicurezza"

Amara sopresa per tre fedeli che ieri sera hanno preso parte alla messa celebrata da padre Garau a Borgo Nuovo. Al termine della funzione, non hanno più trovato le loro auto. A rendere noto l'episodio è Fabio Teresi, presidente della V circoscrizione, secondo il quale "i furti avvenuti durante la funzione sono l'ennesima dimostrazione che il problema sicurezza nel quartiere è ancora alto".

Per il consigliere "dopo l'attentato a padre Tumello della parrocchia di Santa Cristina, abbiamo avuto una presenza massiccia di forze dell'ordine nel quartiere che, però, dopo qualche settimana, è andata scemando. Occorre una presenza costante, che metta in sicurezza i cittadini, e che non si intervenga solo dopo i casi di cronaca come questo. Domani scriverò al sindaco di Palermo - annuncia - affinché si faccia promotore, assieme alla V circoscrizione, di chiedere la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza a Borgo Nuovo. A padre Garau e ai suoi fedeli va la vicinanza mia e dell'intero Consiglio della circoscrizione".

Solidarietà arriva anche dal capogruppo del Pd al Comune di Palermo, Dario Chinnici: "La sicurezza nel quartire Borgo Nuovo è tema che non può essere sottovalutato. Ho sentito il presidente della V circoscrizione Fabio Teresi e concordo con lui sulla necessità di chiedere all'amministrazione comunale più attenzione per il quartiere e la convocazione immediata di un comitato d'ordine e sicurezza a Borgo Nuovo".