Polizia municipale tra le bancarelle del mercatino di Borgo Nuovo, oltre 1.500 euro di multe

Si sono conclusi con multe per oltre 1.500 euro i controlli effettuati dalla polizia municipale al mercatino rionale di Borgo Nuovo. L'attività è stata disposta nell'ambito degli interventi finalizzati al rispetto delle regole anti Covid-19. Gli agenti hanno multato (309 euro ciascuno) cinque commercianti "per mancata esibizione della regolare autorizzazione alla vendita". Una sesta persona è invece fuggita lasciando in strada alcune cassette di frutta e verdura e i prodotti sono stati sequestrati.

Inoltre, fuori dal mercato sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada: due persone sono state multate per il mancato utilizzo del casco protettivo a bordo del motociclo, un’altra è stata sanzionata come passeggero senza casco; sette sanzioni sono state elevate per soste irregolari, due per mancanza di assicurazione e due per circolazione contromano.