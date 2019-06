Borgo Nuovo, ecografo in dono a un centro di volontari

Domani, lunedì 3 giugno 2019, alle 19, presso la parrocchia Santa Cristina a Borgo Nuovo (piazza Santa Cristina 4, Palermo) il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone, consegnerà un ecografo agli operatori sanitari volontari Mariani cattolici, da anni impegnati nella cura delle persone indigenti nelle periferie di Palermo. L’ecografo è stato donato dall’Istituto Clinico Polispecialistico di Messina.

“È importante supportare le realtà di volontariato che sussistono sul territorio - sottolinea Marco Ferlazzo, amministratore della clinica Cot e presidente regionale Aiop Sicilia- le aziende devono essere vicine anche ad associazioni come questa. La loro attività è anche la nostra forza. La prevenzione, in particolare, è cruciale ed importante e deve essere praticata diffusamente in tutte le realtà, e noi dove possibile dobbiamo intervenire in aiuto”

“La salute spesso - dice Davide Faraone - non è un diritto così come la nostra Costituzione recita. È un dato ormai consolidato che la povertà influisca sulla possibilità di affrontare visite specialistiche e cure mediche adeguate. L’iniziativa di oggi, con la donazione dell’ecografo da parte di chi opera nella sanità privata ad una associazione che lavora con gli ultimi nelle periferie della mia città, è una bella notizia, un percorso virtuoso che mette in relazione il privato e l’associazionismo, un modello che può davvero offrire una speranza di cura a chi non ce l’ha”.