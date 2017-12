Rubati i panettoni al centro anziani di Borgo Nuovo, Orlando: "Potenzieremo controlli"

Amara sorpresa per i responsabili del centro anziani di Borgo Nuovo. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti si sono introdotti nella struttura e hanno portato via panettoni e bevande. Si tratta del quarto furto subito in circa un mese.

Il sindaco, nell'esprimere la solidarietà per quanto accaduto, ha annunciato di avere "sollecitato l'intensificazione della presenza della

polizia municipale, esprimendo apprezzamento per l’impegno profuso con importanti risultati già conseguiti e che dovrà proseguire con sempre più forza e capillarità per colpire ed isolare inciviltà e responsabili di reati".

Il primo cittadino ha inoltre apprezzato "l'immediata disponibilità dell’Amap e della sua presidente ad accogliere l'invito a contribuire

all'acquisto di quanto rubato; una conferma di attenzione verso la città e verso una realtà aggregativa e sociale storicamente presente a

Borgo Nuovo".