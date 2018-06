"Borgo Molara da due anni senza linea 906 mentre a Mondello riattivano 4 bus navette..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ex consigliere della quarta circoscrizione Domenico Fanciuso fa un plauso all’amministrazione Comunale per la riattivazione delle navette gratuite per raggiungere il mare di Mondello e Sferracavallo. "Ma vorrei ricordare - continua Fanciuso - che il quartiere di Borgo Molara attende da due anni la riattivazione della linea 906 soppressa per problemi di viabilità e sicurezza. La linea collegava Borgo Molara con corso Calatafimi, la linea soppressa ha creato notevoli disagi ai residenti, soprattutto ai pensionati e studenti costretti a raggiungere a piedi l’Ufficio postale e i plessi scolastici. Faccio un appello al Sindaco per risolvere questa situazione, in quanto è una necessità per la Borgata".