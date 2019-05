Borgetto ricorda il carabiniere Antonino Fleres

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa mattina è stato ricordato il carabiniere Antonino Fleres, decorato con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria, nato a Borgetto il 15 febbraio 1925 e ucciso il 28 maggio del 1944 a Lariano (RM). Alle 10 nella Chiesa Maria SS della Provvidenza è stata celebrata la messa in suffragio, officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare della legione carabinieri Sicilia, alla presenza di alcuni familiari del decorato, delle autorità locali, del comandante del gruppo carabinieri di Monreale e di una vasta rappresentanza di militari dell’Arma in servizio e in congedo. Alle 10,45 nell’omonima piazza, è stata deposta una corona d’alloro al monumento dedicato al decorato. Alle 11 all’interno del Cimitero di Borgetto, è stato deposto un cuscino di fiori e sono stati resi gli onori presso la tomba del militare.

Il carabiniere Antonino Fleres è stato insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria con la seguente motivazione: iIn servizio presso la stazione di Lariano, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, si metteva a disposizione di una pattuglia americana in qualità di guida. A seguito di un violento combattimento, veniva catturato dai soldati tedeschi e barbaramente fucilato per essersi rifiutato di fornire informazioni sulla posizione delle forze alleate. Preclaro esempio di amor patrio e spirito di servizio, spinti sino all'estremo sacrificio della vita”.

Il suo eroico sacrificio è stato ricordato dal comandante del gruppo di Monreale, Luigi De Simone, che nel rievocare "i drammatici eventi che portarono alla cattura e, poco dopo, all’uccisione del giovane Carabiniere per mano delle forze di occupazione tedesche", ha sottolineato "l’altissimo senso del dovere e l’incondizionato spirito di servizio dimostrati da Fleres il quale, con il suo estremo sacrificio, costituisce per tutta l’Arma dei carabinieri un eccezionale esempio di valori e di dedizione cui ispirarsi ogni giorno".