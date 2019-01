Borgetto, investimento da 1,5 milioni per mettere in sicurezza il torrente Monaci

Verranno ultimati entro aprile i lavori per la canalizzazione del torrente Monaci a Borgetto. Lo annuncia il presidente della Regione Nello Musumeci, in qualità di commissario dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico nell'Isola. E' stata aggiudicata, infatti, la gara per la realizzazione di opere di protezione degli argini del corso d'acqua, in contrada Carrubella. A eseguire l'intervento sarà la And-Srl costruzioni di Partinico, per un importo complessivo di 1,5 milioni dieuro. I lavori si sono resi necessari a seguito delle recenti esondazioni che hanno causato gravi disagi alla viabilità nel tratto tra la via Romitello e la strada statale 186.

A essere interessati soprattutto i collegamenti con Palermo e l'accesso al santuario Maria Santissima Addolorata di Romitello, meta di fedeli provenienti da tutta la Sicilia. "Interveniamo - evidenzia il governatore Musumeci - con tutti i mezzi e le risorse disponibili per assicurare condizioni di sicurezza e di vivibilità alle comunità e un sistema viario adeguato alle esigenze del territorio".