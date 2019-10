"Ventimila articoli non sicuri e lavoratori in nero", blitz in un grande magazzino a Borgetto

In un grande magazzino appena inaugurato oltre ventimila oggetti che non rispettano le normative sulla sicurezza e, a servire i clienti, due lavoratori in nero. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza a Borgetto.

All'interno del negozio, inaugurato da pochi giorni da imprenditori di nazionalità cinese, i finanzieri hanno trovato "oltre 20.000 articoli tra

materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, articoli per la casa, piccola pelletteria, orologi, cosmetici, gadget di vario genere e dispositivi informatici non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio Ce fasullo". Altri invece erano del tutto privi del marchio, che attesta la conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza. Dai controlli è poi emerso che su cinque lavoratori, due svolgevano l’attività completamente "in nero".

Il responsabile, di etnia cinese, è stato denunciato per "contraffazione e utilizzo di segni mendaci" ed è stato segnalato alla Camera di

Commercio per la multa, che potrà andare da 516,46 a 25.823 euro. Per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro, invece, è

stata avanzata all’ispettorato provinciale la proposta di sospensione dell’attività.

"Resta alta - si lgege in una nota della guardia di finanza - l’attenzione a tutela della legalità economico-finanziaria, della sicurezza e della salute dei consumatori i quali, spesso, sono attratti da prodotti economicamente più convenienti ma ignari della loro non conformità agli standard di sicurezza":