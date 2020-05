La richiesta: "Bonus mille euro sanitari anche per addetti pulizie, mense e vigilanza"

Estendere il bonus da mille euro stanziato per medici e infermieri anche a tutti gli altri operatori che svolgono servizio in appalto presso gli ospedali siciliani. È la proposta avanzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Uiltrasporti. In una nota a firma dei segretari generali Monja Caiolo, Mimma Calabrò, Marianna Flauto, indirizzata al presidente della Regione, i sindacati chiedono di premiare anche “i lavoratori delle pulizie, sanificazione, ausiliariato, vigilanza e delle mense, che sono parte integrante del sistema complessivo di funzionamento degli ospedali e non si comprende la ragione per la quale non sia stato previsto il bonus anche per queste figure”. La norma approvata nell’ambito della Finanziaria regionale stanzia le somme ai sanitari, medici, infermieri, operatori e addetti al 118. Da qui la richieste di estendere il provvedimento anche ai lavoratori delle ditte in appalto.

