Bonus bebè, assegno di maternità e per famiglie numerose: ecco dove presentare le domande

La prima scadenza è fissata il 15 gennaio e si riferisce al bonus di mille euro per i bambini nati o adottati nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 31 dicembre 2017. Lo rende noto il Comune, che ha diffuso oggi il calendario delle scadenze per ottenere i contributi relativi non solo al bonus bebè, ma anche agli assegni di maternità e per famiglie numerose.

In tutti i casi le domande vanno presentate presso le otto circoscrizioni cittadine. I requisiti richiesti per la concessione del bonus per la nascita o l'adozione di un bambino sono la cittadinanza italiana o comunitaria (il permesso di soggiorno per gli extracomunitari), la residenza nel Comune di Palermo al momento del parto o dell'adozione, la nascita del bambino in Sicilia e un indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a 3mila euro. (Scarica il modulo da compilare)

L’amministrazione comunale ha inoltre reso noto che i cittadini italiani o comunitari, residenti a Palermo, possono inoltrare le domande concernenti l’assegno per nucleo familiare con tre figli minori, anno 2017 e l’assegno di maternità, sempre per il 2017. Anche in questo caso vanno consegnate negli uffici delle Circoscrizioni comunali. (Leggi il bando e scarica la modulistica)

Scade infine mercoledì 31 gennaio il termine ultimo sia per il pagamento della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) sia il pagamento della Icp (Imposta comunale sulla pubblicità). Da quest’anno sarà possibile effettuare il versamento tramite i modelli F24, che saranno recapitati a breve.