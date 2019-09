"Criminali senza dignità continuano ad abbandonare rifiuti": bonifica senza sosta a Carini

A scriverlo su Facebook è il sindaco di Carini Giovì Monteleone che posta anche le foto dei mezzi in azione per pulire via Vespucci e traverse, via Magellano, via Fondo Crocco e via De Spuches: "Non ci rassegneremo mai ad accettare questo stato di cose"