"Sei sempre con noi", un anno dopo Bonagia non dimentica Mattia Santangelo

Nessuno lo ha dimenticato. Anche a distanza di un anno. Dodici mesi dopo quel terribile impatto amici e parenti di Mattia Santangelo - il ragazzo di 19 anni morto in un incidente stradale nella notte in viale Regione Siciliana, nel tratto vicino all’incrocio con via Santa Maria di Gesù - hanno lanciato fuochi d'artificio e appeso degli striscioni per ricordare "quel gran rompiscatole" al quale non si poteva non volere bene.

Sin dal giorno della scomparsa gli amici hanno appeso in strada striscioni e cartelloni dedicati al ragazzo: "Mattia, sei sempre con noi", "Ti abbiamo amato e ti continueremo ad amare". Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo pieno di vita, solare. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto professionale Eduform di corso Tukory e un periodo passato a fare consegne per una polleria, il diciannovenne stava cercando un nuovo impiego.