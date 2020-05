VIDEO | Pioggia di bombe su Palermo: 9 maggio 1943, quando la città si trasformò in un inferno

Da quel giorno sono passati 76 anni. Ecco un estratto preso da "Marenegato - volevo solo fare un tuffo", un film documentario di Ruggiero Di Maggio e Matilde Incorpora: "Quel giorno una grossa bomba sganciata da un Liberator, durante il famigerato raid sulla già martoriata città di Palermo, esplose all'altezza del numero civico 72 della via Cavour coinvolgendo nel suo cono di scoppio la loggia vetrata che coronava il palazzetto Incorpora, ultima e più stabile sede della Real Fotografia Cavalier Giuseppe Incorpora, prestigioso punto di riferimento ottocentesco dell'arte fotografica in Sicilia. Scomparivano per violenza o per necessità luoghi, documenti e materiali che oggi, nel clima di rivalutazione culturale della fotografia, sarebbero stati di inestimabile valore"