Vigili aggrediti ai Quattro Canti: "bodycam" riprende tutto e fa denunciare due persone

Il nuovo dispositivo in uso alla polizia municipale ha permesso ieri di riprendere le fasi più concitate del sequestro di un ciclomotore elettrico e del tentativo di aggressione contro i vigili. E' successo ieri pomeriggio ai Quattro Canti quando una pattuglia dotata di bodycam ha filmato un 45enne mentre aggrediva gli agenti ed un 40enne che rifiutava di farsi identificare.

Durante un posto di controllo per verificare la regolarità della conduzione dei mezzi a pedalata assistita, gli agenti hanno fermato un uomo, R.F.P. di 45 anni, a bordo di velotek, riscontrando una bicicletta modificata assimilabile ad un ciclomotore, per la cui conduzione sono obbligatori casco, assicurazione e patente. "Il conducente - hanno spiegato dal comando della polizia municipale - compresa la gravità dell’infrazione da cui sarebbe scaturito il sequestro del mezzo e la successiva confisca, ha mostrato reticenza e nervosismo finché ha staccato la batteria del veicolo, un elemento di valore ingente rispetto a quello esiguo del velocipede. Gli agenti, intuendone le intenzioni, hanno azionato la bodycam in dotazione alle pattuglie in via sperimentale che ha ripreso perfettamente l’accaduto riportando la sequenza naturale dei fatti".

L’uomo ha tentato di danneggiare il mezzo, già sottoposto a sequestro ai fini della confisca e ha aggredito uno degli agenti che intendeva fermare i danneggiamenti al velocipede. "A quel punto - dicono dal comando di via Dogali - si è intromesso un passante che ha cercando di giustificare l’operato dell’aggressore; alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, si è rifiutato di farsi identificare. L'uomo è stato poi identificato: si tratta di un 40enne, E.C.A.. E' stato denunciato per rifiuto di generalità". Il conducente quarantacinquenne invece è stato denunciato per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale e per danneggiamento di un bene sottoposto a sequestro. E’ stato inoltre accertato che entrambi sono pregiudicati per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’agente accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso ha riportato una prognosi di cinque giorni.