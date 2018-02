Viene bocciato all’esame e spacca una finestra, denunciato studente al Policlinico

Viene bocciato all’esame, va su tutte le furie e spacca un vetro lanciandogli contro un oggetto. La polizia ha denunciato uno studente 25enne del corso di laurea di Infermieristica per danneggiamento aggravato. Il giovane è stato fermato ieri all’uscita dell’ospedale dagli agenti che erano stati contattati dal medico con il quale l’universitario aveva avuto l’accesa "discussione".

L'esaminando si era seduto per affrontare la prova, ma di fronte alle domande dei professori avrebbe tentennato tanto da essere "rimandato". Nonostante tutto "avrebbe preteso che sul suo libretto universitario - spiegano dalla Questura - venisse annotato il contrario". Da lì il raptus che lo ha portato a spaccare la finestra. AI poliziotti del commissariato Oreto-stazione sono bastati un paio di minuti di ricerche per individuarlo e bloccarlo mentre usciva dal Policlinico.

Nel corso della stessa mattinata i poliziotti hanno sorpreso un uomo mentre entrava all’interno di un immobile con un grosso televisore a schermo piatto. "Non è stato in grado di riferire né giustificare - aggiungono dalla Questura - la provenienza della tv sostenendo di averla acquistata per 20 euro. Cifra certamente non compatibile con il reale prezzo di mercato". Per lui è scattata una denuncia per ricettazione.