Black out in zona Fiera e al Politeama, mezza Palermo si sveglia senza elettricità

Black out in zona Fiera e al Politeama. Da questa mattina diverse segnalazioni sono arrivate da via Autonomia Siciliana, via Jung, via Ammiraglio Rizzo, via dei Cantieri. Ma la corrente è saltata anche in centro: da via Principe di Belmonte a via Ruggero Settimo, da via Libertà a via Mariano Stabile. Diversi i disagi per i residenti e soprattutto per i commercianti.

"Al Politeama - spiegano dall'Enel - è saltato un fusibile, già sostituto dai nostri tecnici". Intorno alle 10 la situazione è quindi tornata alla normalità. Intervento dei tecnici anche in zona Fiera: "Anche qui l'elettricità è già tornata. I tecnici hanno agito a distanza collegando la zona ad altri circuiti prima di recarsi sul posto dove stanno cercando di capire cosa abbiamo fatto saltare la corrente". Quel che è certo è il disservizio "non è dovuto all'ondata di calore" ma a "guasti fisiologici": "Potrebbe esserci stato un disturbo alla rete o essere saltato un fusibili anche lì". Tutto sotto controllo insomma.