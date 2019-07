Black out in mezza città, treni per l’aeroporto fermi per un furto di cavi di rame

Case, negozi e uffici senza luce in più zone della città e niente treni per l'aeroporto. La giornata non è iniziata nel migliore dei modi per tanti palermitani. Nei pressi della Fiera e all'Aquasanta l'interruzione è stata causata da un guasto, così come capitato ieri pomeriggio a Cruillas. Chi invece pensava di raggiungere l'aeroporto in treno ha dovuto fare i conti con lo stop dei convogli. In questo caso però si tratta della conseguenza del furto di cavi dagli impianti di E-distribuzione. La manomissione ha fatto cadere un traliccio, finito sulla linea ferroviaria.

Lo stop ai convogli per lo scalo Falcone-Borsellino è iniziato alle 4.30. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus dalla stazione Notarbartolo.

"Il problema - spiegano dall'Enel - nasce dalla caduta di un traliccio. Non si tratta di un evento casuale, ma della conseguenza di un furto di rame agli impianti nei pressi delle gallerie a Isola delle Femmine. Cadendo, il traliccio ha danneggiato la linea di Rfi. Il nostro personale è intervenuto sul posto con le forze dell'ordine. E' un danno che abbiamo subito e che purtoppo si ripercuote sull'utenza. Sono già iniziati i lavori di riparazione, ma si tratta di un'azione che E-distribuzione ed Rfi devono portare avanti in maniera sinergica".

Fiera e Acquasanta sono invece senza corrente elettrica per un doppio guasto agli impianti. "Stiamo provvedendo - rassicurano dall'Enel - all'installazione dei gruppi elettrogeni in attesa della riparazione. Sono problemi che si possono verificare, il caldo delle ultime ore e il picco dei consumi certamente non hanno agevolato". Stessa situazione a Cruillas dove un guasto ha fatto sì che utenze private e pubbliche rimanessero senza corrente dal tardo pomeriggio di ieri fino alle 2 di notte.

Intanto il Comune ha reso noto che, per il black out, oggi gli uffici dell'ottava circoscrizione non effettueranno il ricevimento del pubblico.

Aggiornamento delle ore 9.30 - Intorno alle 9.15 Enel ha messo in funzione gruppi elettrogeni e power station per alimentare le utenze in zona Fiera e Acquasanta mentre gli operai eseguono i lavori sulla rete. Una volta riparati i guasti agli impianti, la rete tornerà in assetto standard.