Guasto alla rete elettrica, black out in centro

Black out in centro. Pochi minuti dopo le 10 è andata via la corrente nella zona del Politeama: da via Marconi e piazzatta Bagnasco, da via Ruggero Settimo al tratto finale di via Principe di Belmone. L'interruzione - spiegano dall'Enel - è stata causata da un guasto alla rete elettrica. "Gli operai - spiegano - sono già al lavoro per isolare ed escludere il tratto interessato dal guasto. In modo da riattivare la corrente e poi intervenire per la riparazione".