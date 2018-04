Aereo colpisce stormo di uccelli durante il decollo: ritardo per quattro voli

"Bird strike" su una delle piste dell’aeroporto di Palermo, ritardi per quattro voli in arrivo. L'inconveniente - che capita non di rado - è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15 e ha riguardato un volo diretto a Roma. L’aereo ha colpito con uno dei motori un piccolo stormo di uccelli ma è riuscito ugualmente a decollare senza ulteriori problemi.

I tecnici sono dovuti intervenire sulla pista per ripulirla dai resti degli uccelli sparsi ovunque. I disagi successivi hanno riguardato i voli delle compagnie Volotea (V701220 da Venezia), Alitalia (AZ01775 e AF09806 da Milano), EasyJet (U202809 da Milano) e Ryanair (FR04933 da Parigi). Gli aeromobili sono rimasti in volo attorno allo scalo e hanno atteso il via libera per l’atterraggio dalla torre di controllo. E hanno toccato terra dopo circa mezzora.