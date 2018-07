Bingo clandestino tra i palazzi di Brancaccio, blitz della polizia durante l'estrazione

Un mixer con casse piazzato in mezzo a una piazza di Brancaccio, la gente ai balconi con le cartelle del "bingo" clandestino intenta a segnare i numeri. "26", urla al microfono un uomo in piazzale Ignazio Calona. Gli agenti di polizia, però, stavano seguendo a distanza l’estrazione dei numeri e hanno filmato lo svolgimento del gioco prima di entrare in azione con il loro blitz.

Gli agenti del commissariato Brancaccio e degli Reparto prevenzione crimine sono intervenuti lunedì sera nel quartiere popolare sorprendendo due pregiudicati palermitani a gestire le operazioni di gioco. Ai due, oltre al sequestro di tutta l’apparecchiatura elettronica e delle numerose cartelle artigianali, è stato elevato un verbale di contestazione amministrativa.

Gli agenti hanno trovato e sequestrato anche un quaderno, una sorta di “libro mastro” dove segnare nomi e cifre dei giocatori e dei vincitori. Sono in corso ulteriori indagini per accertare se i soggetti segnalati siano collegati ad organizzazioni criminali. L’intervento dell’altro giorno sarebbe frutto di alcune segnalazioni dei residenti, stanchi di essere disturbati in orari destinati al riposo.

Il bingo di piazza rappresenterebbe un’evoluzione della "riffa", che però non prevede premi in denaro. I prezzi per partecipare sono modesti: un euro per tre cartelle. Così come i premi, che vanno dai 10 euro per la cinquina ai 70 per il bingo. Il fenomeno non è nuovo agli investigatori e alla Procura di Palermo che, ad oggi, stanno provando a scoprire se dietro al gioco clandestino si nascondano gli interessi di qualche organizzazione criminale.