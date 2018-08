Bimbovipshow, i vincitori della finale regionale di Casteldaccia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 7 agosto, nella cornice di Piazza Matrice a Casteldaccia, davanti a più di 1000 persone, si è svolta la finale regionale del Concorso “BimboVipShow”, a cui hanno partecipato più di 70 bambini, nelle varie discipline canto, moda e ballo. I bambini che hanno vinto, parteciperanno al Concorso Nazionale “Talent Kids”, che si svolgerà a settembre a Bologna. La manifestazione, è rientrata nel calendario degli eventi dell’E…STATE di Casteldaccia, curata dal Consulente allo Spettacolo Vito Di Domenico e voluta fortemente dal neo sindaco on. Giovanni Di Giacinto. Il Concorso, giunto alla quinta edizione, vanta ormai molti bambini che hanno partecipato a trasmissioni nazionali, come “Chi Ha Incastrato Peter Pan”. La cura della manifestazione è del patron del concorso Giuseppe Messina, con lo staff formato da Irene Filippone, come direttore artistico e Pietro Zizzo, come responsabile comunicazione.

Di seguito i vincitori per categoria

Per il ballo

CATEGORIA DANZA JUNIO GRUPPO: Primo: Martina Carella, Federica Scolaro, Aurora Scolaro e Emilia Falzone Secondi: Sanfilippo, Di Lello, Lapis e Crivello Terzo: Rosy La Manna, Chiara Schembri, Erica Piazza e Gaetano Clemente

CATEGORIA DANZA JUNIO COPPIA: Prima: Sofia Marrone e Andrea Sanfilippo Secondi: Tomasello e Fragatti Terzi: Lo Sciuto e Tomasello

CATEGORIA DANZA JUNIOR ASSOLO: Prima: Giorgia Morreale Seconda: Antonella Dello Spedale CATEGORIA DANZA GRUPPO BABY: Prima: Gaia Militello, Sofia Zizzo e Noemi Sanfilippo

CATEGORIA DANZA ASSOLO BABY: Prima: Asia Lo Sciuto Seconda: Erika Lo Piparo Terza: Anna Zizzo

CATEGORIA DANZA COPPIA BABY: Prima: Piazza – Macaluso Secondi: Lo Piparo Corona

Per la moda

Categoria Baby: Primo posto: VINCENZO FARINA Secondo posto: MARZIA LEPORI Terzo posto: ANNAMARIA URBANO Categoria Junior: Primo posto: CLARA LICCIARDI Secondo posto: FEDERICA SCOLARO Terzo posto: MARTINA CARELLA

Per il canto

Canto Baby: Primo Posto: Marzia Lepori Secondo posto: Syria Lepori Canto Junior Primo posto: Tristanio Baldassarre Secondo posto: Giorgio Carollo Terzo posto: giovanni cusimano

Gallery