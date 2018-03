"Bimbo Vip Show", concorso per bambini e casting per un cortometraggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 30 Marzo alle ore 20.30 al Dancing Club in via Piemonte 16, si terrà la tappa del Concorso per piccoli talenti dai 4 ai 14 anni Bimbo Vip Show, i partecipanti alla manifestazione avranno la possibilità di poter partecipare al casting per un cortometraggio. Per maggiori informazioni chiamare al 3392802749 oppure 3897822338.