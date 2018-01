Schiacciato da una tv, migliorano le condizioni del bimbo di due anni

Per il piccolo il peggio sembra essere passato. Ha riaperto gli occhi, appare cosciente e attende di essere trasferito in un altro reparto dell'Ospedale dei Bambini o in altra struttura. Intanto i genitori denunciano gli "sciacalli" che hanno rubato la loro auto a Partinico