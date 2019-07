Bimbo scappa dall'asilo a un anno e 9 mesi: a processo direttrice e maestre

Era scappato dall'asilo ad appena 21 mesi di età e nessuno se n'era accorto. A trovarlo era stato un automobilista che, dopo aver rischiato di investirlo, lo ha riaccompagnato dalle maestre. I fatti risalgono al maggio del 2015. E adesso, a distanza di oltre quattro anni, la vicenda è culminata in un processo. A giudizio ci sono la responsabile amministrativa dell’asilo, Giovanna Burgarello e due educatrici, Angela Maria Drago e Patrizia Alessi. Come riporta il Giornale di Sicilia l’accusa per le tre donne è di abbandono di minore.

I genitori del bambino si sono costituiti parte civile. Nell’udienza che si è svolta ieri è stata ascoltata la madre del piccolo che ha raccontato quanto accaduto quel giorno. Quando era andata a prendere il suo bambino all’asilo, lo aveva in realtà ritrovato in braccio all’automobilista in via Messina Marine. L’uomo, per lei sconosciuto, le aveva raccontato di aver trovato il bambino che vagava in via Messina Marine e di essersi fermato temendo che accadesse il peggio.

A quel punto l’automobilista e la mamma si erano recati all’asilo per chiedere spiegazioni ma le maestre spiegarono che non si erano accorte che uno dei piccoli mancava dalla struttura. Per loro infatti, quel giorno, i bambini stavano tutti riposando. Le tre donne sono finite sotto processo perché secondo la Procura avrebbero dovuto invece vigilare sui bambini. La prossima udienza si terrà ad ottobre, quando saranno sentiti altri testimoni.

I fatti avvennero intorno all'orario di uscita. Secondo quanto appreso nell'immediatezza dei fatti "il bambino si trovava nella 'zona nanna', al momento del risveglio non ci sarebbe stato nessuno a prendersi cura dei bambini", permettendo al "piccolo fuggitivo" di uscire indisturbato. Una vicenda, la prima in assoluto avvenuta a Palermo di cui si ricordi, che ha scioccato i lavoratori della struttura. Furono disposte subito delle verifiche. Poi il processo. "E' stata una leggerezza enorme per cui sarà necessario prendere dei provvedimenti", aveva promesso l'assessore comunale alla Scuola che c'era all'epoca, Barbara Evola.